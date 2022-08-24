"Balatalar kokuyor" diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

"Balatalar kokuyor" diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

24.08.2022 21:55
"Balatalar kokuyor" diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken balatalar koktuğu için aracını durduran sürücü, bir süre sonra tekrar hareket etmesiyle araç şarampole yuvarlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken balatalar koktuğu için aracını durduran sürücü, bir süre sonra tekrar hareket etmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinden Cide ilçesine dönüş halinde olan Yılmaz A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Cide karayolu ilçe girişinde şarampole yuvarlandı. İddialara göre, seyir halinde iken balatalardan gelen koku üzerine Yılmaz A., aracını durdurarak bir süre beklemeye başladı. Ardından aracını tekrar hareket ettirdiğinde fren sisteminin boşa çıkması üzerine otomobil, şarampole yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Yılmaz A., ardından araçta yolcu olarak bulunan eşi Aysel A. (30), çocukları Emre A. (6) ve Ayşin Ebru A.'yı (3) araçtan çıkartarak kurtarırken, kayınvalidesi Saniye U. ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından Saniye U.'yu sıkıştığı yerden kurtardı. İlk olarak Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Saniye U., buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazanın oluş şeklini anlatan sürücü Yılmaz A., "Kastamonu'dan gelirken balatalar koktu. Aracı durdurdum, bir süre sonra aracı hareket ettirince birden boşa çıktı ve araç yuvarlandı. Ben, normalde balatalar koktu diye aracı durdurmuştum. Biraz soğuyunca balatalar, tekrar yola çıkmak istedim. 15 dakika falan aracı durdurdum. Hareket edince yuvarlandık. Araçta 5 kişiydik, çocuklar vardı, Allah'a şükür onlarda bir şey yok. Bizlerde de bir şey yok ama annemde biraz sıkıntı var" dedi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Balatalar kokuyor' diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: "Balatalar kokuyor" diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement