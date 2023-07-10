Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evler su altında kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evler su altında kaldı

10.07.2023 11:30

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışlar sonucunda Memiş Mahallesi ve Kumluca Mahallesi'ndeki evler ve iş yerleri su altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

2 DERE TAŞTI

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı. İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi

SELE KAPILAN BİR MANDA TELEF OLDU

Cide- Bartın karayolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu. Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi

"EV HAVUZ GİBİ"

Evini su basan Ayşe Aydın, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu" ifadelerini kullandı.

2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
2 derenin taştığı Cide'de hayat durma noktasına geldi! Araçlar sular altında, evler havuz gibi
Kaynak: AA
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Kastamonu, Kumluca, Bartın, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evler su altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evler su altında kaldı - Son Dakika
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