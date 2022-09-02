Kaza saat 16.00 sularında Cide- İnebolu Karayolunun Kazallı Köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Ay (53) yönetimindeki 37 ABC 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Nuri Ay, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Nuri Ay'ın, 20 gün önce de başka bir kazaya karıştığı öğrenilirken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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