Alınan bilgiye göre, Döngelce köyünde muhtar Coşkun Acar ile azası M.A. arasında köy meydanında tartışma çıktı. Köylülerin araya girip ayırması ile evine giden M.A, bir süre sonra tüfekle gelerek muhtara ateş etti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da tartıştığı azası tarafından tüfekle vurulan muhtar yaralandı - Son Dakika

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