Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

22.08.2022 13:17
Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkan otomobil yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkan otomobil yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Akbayın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DIB 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre uçurumda sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlanan araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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