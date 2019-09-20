Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü dünyaya tanıtıldı

Gastronomi alanında geniş bir yelpazeye sahip olan Kastamonu'nun yöresel lezzetleri 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde dünyaya tanıtıldı. 11 çeşit coğrafi işaretli ürünün yanı sıra çeşit çeşit lezzetler ve el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Kastamonu, 28 ürünü ile katıldı. "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla hazırlanan bu zirvede Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü de tanıtıldı. Kastamonu standında coğrafi işaret çalışmaları süren kestane balı, siyez unu, örme fanila, üryani eriği, yaş tarhana, kestane balı, Araç soğanı, ceviz helvası, cırık tatlısı, fındık şekeri, Şehit Şerife Bacı mantısı, Göce çorbası ve Tosya kıstısı olmak üzere 18 ürününün tanıtımı da yapıldı. İlginin yoğun olduğu stantta vatandaşlar yöresel lezzetleri tatmak için birbiri ile yarıştı.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu kültürünü ve yöresel lezzetleri vatandaşlarla buluşturan standa vatandaşları davet etti. Fındıkoğlu, "Bu yıl 2.'si düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünlerde inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Kastamonu standı olarak 11 ürünümüzle ve doluluğumuzla inanın alanımızda yoğunluktan neredeyse ziyaretçilerimizi kabul edemedik. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Şu anda coğrafi işaretli ürünlerimiz 56 farklı ülkeye gitmeye başladı. Bunlardan en önemlileri Kastamonu çekme helvası. Mükemmeli yakaladık ve artık hedefimiz 56 değil 156 ülke. Hem turizm açısından hem üretim açısından ürünlerimizde doğallık olması ve kendi üretimimizin olması. Ürünlerimiz; sanayi ve tarım bakımından kendi ciddi anlamda ülkemize değer kattığımızı düşünüyoruz. Standımızda çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Gelenler ilk defa karşılaştıkları lezzetlerle tanıştılar. Kastamonu, çok eski bir tarihi ve kültürel yapısı olduğu için inanın hem doğal güzellikleri hem de yerel ürünleriyle gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. 3 gün boyunca buradayız. Ankaralıları bekliyoruz. Her gün bir sürprizimiz olacak. Gelip görülmesi gerekiyor. Çok çeşitli ürünler var bunun sebebi çok köklü bir il olmamızdan kaynaklı. Baktığınız zaman Siyez ürünüyle başlayan furyamız artık sanayileşme aşamasında. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve geliştirmekteyiz. Hayırlı fuarlar olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA