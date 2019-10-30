Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 11 oldu
Son Dakika Güncel Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 11 oldu

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 11 oldu

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının aralarında yer aldığı, son olarak taş baskısının da eklendiği coğrafi işaretli ürün sayısı 11"e yükseldi.

Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının aralarında yer aldığı, son olarak taş baskısının da eklendiği coğrafi işaretli ürün sayısı 11"e yükseldi.

Kentin Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu simidi, Devrekani hindi banduması ve Kastamonu siyez bulgurundan sonra yeni coğrafi işaret alan ürünü taş baskısı oldu.

Vali Yaşar Karadeniz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, coğrafi işaret konusuna çok önem verdiklerini, bununla ilgili çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Coğrafi işaret almak için Kastamonu ile ilgili 17 ürünün sırada beklediğine işaret eden Karadeniz, "Şu anda başvurusunu yaptığımız ve sıra bekleyen ürün sayısında Türkiye'de 4. sıradayız. Fakat biz ilk 3'te yer alma hedefini önümüze koymuşsak demek ki daha fazla ürünle başvuru yapmamız gerekiyor." dedi.

Karadeniz, coğrafi işaret almanın işin birinci ayağı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun ikinci ayağı coğrafi işaretli ürünleri markalaştırmak ve pazarlamasını yapmak. Üçüncü ayağı da bunu üretenlerin yıllık, periyodik denetimleri yapılarak, o ürünün coğrafi işaret almasını sağlayan özelliklerini kaybetmesini önlemek. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmamız, bu üç eksen etrafında sürmelidir. Şu anda sırada 17 ürünümüz bekliyor. Siyez buğdayını ve siyez ununu da dört gözle bekliyoruz. Onlar da bizim için önemli."

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da Kastamonu taş baskı ve daha önce onaylanan siyez bulgurunun coğrafi işaret belgesini, Antalya'da düzenlenen YÖREX'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldığını anımsattı.

Fındıkoğlu, sırada bekleyen ürünlerin coğrafi işaret almasıyla Kastamonu'nun en çok coğrafi işarete sahip illerin arasına gireceğini kaydetti.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 11 oldu

Kastamonu, Pınarbaşı, Karadeniz, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:19 Kaynak: AA
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