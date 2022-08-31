Yıkama makinesindeki bozuk paraları çalan şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir benzinlik istasyonunda yıkama makinesindeki bozuk yaraları çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir benzinlik istasyonunda yıkama makinesindeki bozuk yaraları çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama makinesinin kilidini kıran şahıs, içerisindeki bozuk paraları çaldı. Paraların çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, bozuk paraları çalan şahsın A.D. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla A.D. isimli şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklandı. - KASTAMONU

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