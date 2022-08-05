Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı

05.08.2022 11:19
Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir çiftlikte kaza sonucu boynunda derin kesik oluşan atı, sahibi bahçedeki hortum sayesinde kurtardı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir çiftlikte kaza sonucu boynunda derin kesik oluşan atı, sahibi bahçedeki hortum sayesinde kurtardı.

At çiftliği sahibi Mehmet Kılıç'ın atı "Alkız", 20 gün önce şaha kalktığı sırada çatı sacına boynu isabet etti. Kanlar içinde kalan atının yanına giden Kılıç, boynunda büyük bir yara olduğunu ve damarın kesildiğini fark etti.

Aradığı veterinerlerin bir kısmı işi olduğu için, kimi de "ölür, uğraşma" deyip gelmeyince Kılıç, ata kendisi müdahale etmek istedi.

Atlar için elinde ilaçları bulunan Kılıç, ailesinin de yardımı ile atı uyuşturarak, kesilen damara önce serum hortumu taktı. Atın kafasındaki damarların şiştiğini fark eden Kılıç, daha sonra bahçede sulamada kullandığı hortumdan 25 santimetrelik bir kısmı keserek, iki damarı birbirine bağladı.

Kendi imkanları ile atına müdahale eden ve günlük pansumanını yapan Kılıç, atını hayatta tutmayı başardı. Yarası günden güne iyileşen ancak tam kapanmayan "Alkız"ın, hayatını kurtaran renkli bahçe hortumu ise dışarıdan görülebiliyor.

Mehmet Kılıç, AA muhabirine, 11 yaşındaki "Alkız"ın 9 senedir kendisinde olduğunu söyledi.

Çiftliğinde on atının olduğunu ve "Alkız"ı da onlarla birlikte müşterileri safariye çıkarmakta kullandığını anlatan Kılıç, "Alkız safkan Arap atı. Biz bu atı safarilerde kullanıyorduk. Bundan 20 gün önce bölgemizde bulunan çatının sacına sıçrayan atın toplardamarı kesildi." dedi.

Kılıç, toplardamarı kestikten sonra ilk tedavi olarak ne yapacaklarını bilmediklerini anlatarak, "Şaşkınlıktan iki damar arasına serum borusu taktım. Sadece amacımız kan kaybını önlemek ve atımızı kurtarmaktı. Daha sonra serum borusunun ince geldiğinin farkına vardık. Atın kulak kısmından şişme meydana geldiğini gördük. Veteriner arkadaşlara söyledik ama kendilerinin işlerinin olduğunu söylediler. Mecburen bu atımızı bekletemezdik. Serum borusunu değiştirip onun yerine bahçemizdeki sulama yaptığımız borulardan toplardamarın iki ucunu birbirine getirerek damar gibi taktık." diye konuştu.

"Atımızı bir gün daha canlı halde görmemiz önemli"

Yaptıkları işlemin doğruluğu konusunda bir fikrinin olmadığını anlatan Kılıç, "Bu konuda bilinçliyiz bilmiyoruz. Borunun ata ne kadar zararı olur onu da bilmiyoruz. Bizim için atımızı bir gün daha canlı halde görmemiz önemli. Amacımız bu. Çok şükür yaramız her geçen gün küçülüyor. Boruyu da dışarıdan görebiliyoruz. Her geçen gün yara küçüldüğü için bu bize umut veriyor. En azından ölürse dahi biz çaba gösterirken ölsün dedik. Çok şükür Allah bize bunu bağışladı. Hortum yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda. Çünkü her iki damardan çıkmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"At sevdası bambaşka bir şeydir hiçbir şeye benzemez"

"Alkız"ın kendisi için diğer atlardan farklı olduğunu anlatan Kılıç, aralarında özel bir bağ olduğunu vurguladı.

Alkız'ı boynundaki yarasıyla görenlerin çok şaşırdığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Hayretler içinde kalanlar var. 'Sen bypass yapmışsın.' diyenler oluyor. Bunu profesyonel bir ekibin yapması lazım ama ben o süreç içinde kimseyi bulamadığım için şaşkınlıktan bunu yaptım. Çok şükür atımız kurtuldu. Ben bu saatten sonra zaten buna binmem. O olay olduktan sonra ben üç gece uyumadım. Üç gece boru nedeniyle eğilemediği için yemini suyunu havada verdim. Amacım çiftliğimin önünde görmek, yaşadığını bilmek. Çünkü ben bunun çok ekmeğini yedim. Bana hiç agresifliğini görmedim. İnşallah o koyduğumuz boru da vücuduna bir zarar vermez. Bunun her türlü bakımını yaparız, her türlü eksiğini gideririz sadece biz bunu çiftliğimizde görelim, elimizdeki bir üzümü verelim. At sevdası bambaşka bir şeydir hiçbir şeye benzemez."

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Mehmet Kılıç, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
09:52 Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement