Kaza, Daday-Kastamonu karayolu Bayramlı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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