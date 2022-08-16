Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyene otomobil çarptı. Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, sürücünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaya, Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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