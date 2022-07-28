Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Karamustafa (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde savruldu. Kazada savrulan motosikletten düşen Mertcan Karamustafa ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mertcan Karamustafa, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mertcan Karamustafa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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