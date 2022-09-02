Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

02.09.2022 17:47
Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, satışı yasak olan çok sayıda cinsel içerikli hap, macun ve sprey ele geçirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, satışı yasak olan çok sayıda cinsel içerikli hap, macun ve sprey ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesinde Türkiye'de satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen şahsın iş yerinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 222 adet cinsel içerikli hap, 3 bin 310 gram cinsel içerikli macun ve 52 adet cinsel içerikli sprey ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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