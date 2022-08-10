Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu- Bozkurt karayolu üzerinde Devrekani Orman İşletme Şefliği toplu koruma ekipleriyle düzenlediği devriye çalışmaları sırasında bir kamyona yüklenmiş vaziyette kesilmiş ve istiflenmiş halde kayın odunu ele geçirdi. Kaçak olarak kesilen odunlara el konulurken şahıslar hakkında da adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu Bozkurt, Devrekani, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir kamyon dolusu kaçak odun ele geçirildi - Son Dakika

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