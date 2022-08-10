Bir kamyon dolusu kaçak odun ele geçirildi - Son Dakika
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Bir kamyon dolusu kaçak odun ele geçirildi

10.08.2022 10:28
Bir kamyon dolusu kaçak odun ele geçirildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kamyon dolusu kesilmiş şekilde kaçak odun ele geçirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kamyon dolusu kesilmiş şekilde kaçak odun ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu- Bozkurt karayolu üzerinde Devrekani Orman İşletme Şefliği toplu koruma ekipleriyle düzenlediği devriye çalışmaları sırasında bir kamyona yüklenmiş vaziyette kesilmiş ve istiflenmiş halde kayın odunu ele geçirdi. Kaçak olarak kesilen odunlara el konulurken şahıslar hakkında da adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu Bozkurt, Devrekani, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kamyon dolusu kaçak odun ele geçirildi - Son Dakika

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