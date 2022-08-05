Edinilen bilgiye göre, Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü sahasındaki ormanda kesim yapan Resul Hindioğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Hindioğlu, tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

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