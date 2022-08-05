Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı

05.08.2022 12:29
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü sahasındaki ormanda kesim yapan Resul Hindioğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Hindioğlu, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Devlet hibe etti, çiftçinin siyez üretim maliyeti düştü Devlet hibe etti, çiftçinin siyez üretim maliyeti düştü Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Üzerine ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement