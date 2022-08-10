Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı - Son Dakika
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Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı

10.08.2022 11:27
Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde römorkunda buğday yüklü olan traktör çalındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde römorkunda buğday yüklü olan traktör çalındı. Bir süre sonra buğday yüklü traktör, terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde hasadı yapılan buğday, römorka yüklenerek beklemeye alındı. Traktör, buğday yüklü römorku ile birlikte, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Buğday yüklü römorku ile birlikte çalınan traktör, bir süre sonra ilçe merkezinde boş bir alana bırakıldı. Emniyet güçleri, buğday yüklü traktörü boş arazide terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, traktörü çalan hırsızları da yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı - Son Dakika
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