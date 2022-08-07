Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti

07.08.2022 14:42
Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde feci bir olay yaşandı. Çiftçinin domuzlardan kurtulmak için bahçesine kurduğu tuzağa eşi yakalandı. Elektrik yüklü tel çite dokunan yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Doğanyurt ilçesine bağlı Köfünanbarı köyünde yaşanan olayda, çiftçilik yapan Ş.A., mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli tel çitlerden oluşan tuzak kurdu.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akşam saatlerinde elektrikli tel çite elektrik verdiği sırada 77 yaşındaki eşi H.A. elektrik yüklü tel çite dokunması neticesinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 15:28:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement