Doğanyurt ilçesine bağlı Köfünanbarı köyünde yaşanan olayda, çiftçilik yapan Ş.A., mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli tel çitlerden oluşan tuzak kurdu.
Akşam saatlerinde elektrikli tel çite elektrik verdiği sırada 77 yaşındaki eşi H.A. elektrik yüklü tel çite dokunması neticesinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti - Son Dakika