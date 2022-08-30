Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

30.08.2022 16:36
Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özmen'e ait iki katlı yarı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köyün Doğanyurt ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta olması, köye ulaşımın engebeli yoldan sağlanması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Ali Özmen, Doğanyurt, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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