Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özmen 'e ait iki katlı yarı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Ali Özmen, Doğanyurt, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü - Son Dakika

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