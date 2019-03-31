Kastamonu'nun Hanönü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Serkan Uçar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Uçar 484, MHP
adayı Hasan Basri Yücel
404, CHP
adayı Yılmaz Karakoç
244 oy aldı.
Uçar'ın öz geçmişi -
Uçar, 1975'te Hanönü ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Hanönü'de, liseyi Taşköprü
'de bitirdi.1996 yılında Hanönü Merkez
Sağlık Ocağın Tabipliğinde Toplum Sağlığı Teknisyeni olarak göreve başladı.
2002 Yılında Anadolu Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Türkiye Kamu-Sen
,Türk Sağlık-Sen, üyeliği, işyeri temsilciliği ve delagasyon üyeliğinde görev aldı.Türk kızılayı Hanönü Şubesi kurucu başkanı olarak çalıştı.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak başkan seçildi.
Uçar, evli ve 2 çocuk babası.