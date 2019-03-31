Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Hanönü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu'nun Hanönü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Uçar kazandı.

Kastamonu'nun Hanönü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Uçar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Uçar 484, MHP adayı Hasan Basri Yücel 404, CHP adayı Yılmaz Karakoç 244 oy aldı.

Uçar'ın öz geçmişi -

Uçar, 1975'te Hanönü ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Hanönü'de, liseyi Taşköprü'de bitirdi.1996 yılında Hanönü Merkez Sağlık Ocağın Tabipliğinde Toplum Sağlığı Teknisyeni olarak göreve başladı.

2002 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Türkiye Kamu-Sen,Türk Sağlık-Sen, üyeliği, işyeri temsilciliği ve delagasyon üyeliğinde görev aldı.Türk kızılayı Hanönü Şubesi kurucu başkanı olarak çalıştı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak başkan seçildi.

Uçar, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Serkan Uçar, Kastamonu, AK Parti, Hanönü, Güncel
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