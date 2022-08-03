Kastamonu'da "Hitit buğdayı" siyezin hasadına başlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da "Hitit buğdayı" siyezin hasadına başlandı

03.08.2022 12:30
Kastamonu'da "Hitit buğdayı" siyezin hasadına başlandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata siyez" isimleriyle tohumu tescillenen siyez ilçede yaklaşık 13 bin dekar alanda ekiliyor.

Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılan siyezde bu yıl yaklaşık 4 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Siyez üreticisi İrfan Çakal, AA muhabirine, hasada başladıklarını belirtti.

Normal şartlarda hasadın temmuz ayının sonunda yapıldığı ifade eden Çakal, bu yıl hava şartlarından dolayı hasadın geciktiğini söyledi.

Hasadın biçerdöverlerle yapıldığını anlatan Çakal, "Siyezimizin tescili bulunuyor. Verim mükemmel. Tohumun, gübrenin en iyisini kullandık, toprağı iyi işledik. Çiftçimiz memnun." dedi.

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Kaynak: AA

İhsangazi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Hitit buğdayı' siyezin hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da "Hitit buğdayı" siyezin hasadına başlandı - Son Dakika
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