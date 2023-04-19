Sokakta oyun oynayan çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Sokakta oyun oynayan çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

19.04.2023 12:41

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk, oyun oynarken sırtından ısırılarak yaralandı. Ailesi tarafından apar topar hastaneye götürülen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise köpeklerin saldırısına isyan ederek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Haraçoğlu Caddesi'nde caddede oyun oynayan 4 yaşındaki Önder Sözcü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir köpeğin sırtını ısırdığı küçük Önder yaralandı.

KARDEŞİ KURTARDI

Köpeklerin kardeşine saldırdığını gören Samet Sözcü, koşarak onu kurtardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Önder Sözcü, İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Önder Sözcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"SIRTINDAN ISIRILDI"

Oyun oynarken oğluna köpeklerin saldırdığını söyleyen baba Mustafa Sözcü, "Dün akşam İhsangazi'de eski TOKİ evleri olarak bilinen mevkiinde oğlum oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış. Sırtından ısırılan oğlumu önce İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırdık, ondan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. Gece geç saatlere kadar oğlumun tedavisi için uğraştık. Hayvansever arkadaşlar, bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, çok seviyorlar. O zaman hayvanseverler, bu hayvanları buradan alıp istedikleri yerde beslesinler. Bizlerden uzakta tutsunlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama çocuğumu daha çok seviyorum" dedi.

Sokakta oyun oynayan çocuğa başıboş köpekler saldırdı

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERE SAHİP ÇIKSINLAR"

Kardeşini köpeklerin saldırısından kurtaran Samet Sözcü ise, "Köpekler kardeşimi ısırdığında ilk olarak ben görüp koştum. Köpekleri korkutarak kardeşimden uzaklaştırdım. Sonra aileme haber verip kardeşimi hastaneye kaldırdık. Hayvanseverlere buradan seslenmek istiyorum, başıboş köpeklere sahip çıksınlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama kardeşimi daha çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • İSMAİL KILINÇ: Bu kaçıncı şaşırdık mı ?ben şaşırmadım. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oyun oynayan çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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