Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor

27.09.2022 14:31
Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 6 evin zarar gördüğü yangında yavruları telef olan köpek, yanan evin enkazından uzaklaşmıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 6 evin zarar gördüğü yangında yavruları telef olan köpek, yanan evin enkazından uzaklaşmıyor.

İlçeye bağlı Yamaç köyünde sabaha karşı çıkan, 6 evin zarar gördüğü yangında, "Kontes" ismi verilen sahipsiz köpeğin 5 yavrusu telef oldu.

Yavrularını kaybeden anne köpek, yanan evin enkazından ayrılmıyor.

Yangında evi zarar görenlerden Ömer Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün önce 7 yavrusu olan sahipsiz köpeğin 2 yavrusunu çakalların kapıp götürdüğünü belirterek, anne köpek ve yavrularına evinin altında bakmaya başladığını söyledi.

Yavrular için özel yer yaptığını anneye de "Kontes" adını verdiğini anlatan Ata, yangını gördüğünde koşarak evine geldiğini ve köpeklerin bulunduğu alt katın kapısını açtığını belirterek, "Sadece anne dışarı çıktı. Diğerleri çıkmadı. Sadece bunu kurtarabildim, kapıyı anca açabildim. Çünkü yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım dışarıya." diye konuştu.

Ata, anne köpeğin evin enkazından ayrılmadığını, sürekli yanına geldiğini belirten Ata, yangında evini kaybetmesinin yanı sıra yavruların telef olmasına ve anne köpeğe de çok üzüldüğünü ifade etti.

Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evlerine de sıçramıştı. 5 evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın söndürülmüştü.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da çalıntı plakalı minibüsle sarımsak çalan 3 zanlı tutuklandı Kastamonu'da çalıntı plakalı minibüsle sarımsak çalan 3 zanlı tutuklandı KASTAMONU'DA 6 EV, ALEV ALEV YANDI KASTAMONU'DA 6 EV, ALEV ALEV YANDI
Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yangında 5 yavrusunu kaybeden köpek yanan evin enkazından ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement