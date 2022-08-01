Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Akgüney köyünde ikamet eden 5 çocuk babası 68 yaşındaki Muhittin Taşdelen, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Teşdelen, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşdelen'in intihar etme şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5 çocuk babası evinde ölü bulundu - Son Dakika

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