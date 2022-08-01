5 çocuk babası evinde ölü bulundu - Son Dakika
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5 çocuk babası evinde ölü bulundu

01.08.2022 15:57
5 çocuk babası evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Akgüney köyünde ikamet eden 5 çocuk babası 68 yaşındaki Muhittin Taşdelen, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Teşdelen, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşdelen'in intihar etme şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 çocuk babası evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 çocuk babası evinde ölü bulundu - Son Dakika
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