Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

27.09.2022 02:42
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi.

Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü - Son Dakika
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