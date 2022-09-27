Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev zarar gördü - Son Dakika

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