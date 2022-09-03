Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan şahısların süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile hakkında tehdit suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan Ü.E. ve hakkında tehdit ile hakaret suçundan 11 ay hapis cezası bulunan C.B., ekiplerce yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı - Son Dakika

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