Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı

03.09.2022 13:17
Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı. Yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan şahısların süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile hakkında tehdit suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan Ü.E. ve hakkında tehdit ile hakaret suçundan 11 ay hapis cezası bulunan C.B., ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Apartmanda kaçak satışı yapılan 36 bin TL değerinde alkollü içecek yakalandı Apartmanda kaçak satışı yapılan 36 bin TL değerinde alkollü içecek yakalandı Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 13:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement