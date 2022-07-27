Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı

27.07.2022 14:19
Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Ünlü idaresindeki 06 CSS 208 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafriyat kamyonunda bulunan sürücü Savan Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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