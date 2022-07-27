Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Ünlü idaresindeki 06 CSS 208 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafriyat kamyonunda bulunan sürücü Savan Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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