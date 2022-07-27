Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

27.07.2022 17:36
Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Savaş Ünlü'nün (60) kullandığı 06 CSS 208 plakalı mıcır yüklü kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Taşoluk köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan Ali Karabulut (22) ve Osman Çağlayan (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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