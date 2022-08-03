Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı - Son Dakika
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Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı

03.08.2022 11:05
Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köpek saldırısına uğrayan bir kişi, kaçmak isterken düşerek kolunu kırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köpek saldırısına uğrayan bir kişi, kaçmak isterken düşerek kolunu kırdı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Esen, sabah namazına gitmek için evinden çıktı. Evinden çıktığı sırada sokak köpekleri Yılmaz Esen'e saldırdı. Köpeklerden kaçarken düşen Yılmaz Esen'in kolu kırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yılmaz Esen, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Esen'in, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisi gerçekleştirildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı - Son Dakika

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