Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı - Son Dakika
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Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı

06.09.2022 10:13
Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbar üzerine bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde poşetin M.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı - Son Dakika

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