KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı

01.04.2022 21:30
KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

İnebolu'nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Çaykıyı, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Dere kenarından geçen enerji nakil hatları da selde zarar gördü. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Bölgede, dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı da görüntülendi.

KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı
KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı
KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı Son dakika haber... İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı Son dakika haber... İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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