Karadeniz'de uzatma ağları palamutla doldu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da gece uzatma ağı atan balıkçılar ağlarını bol palamutla topladı.

Gece denize açılan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti. Sezona bereketli bir başlangıç yapan Abanalı balıkçılar, tuttukları kasalar dolusu palamutla barınaklarına dönmenin sevincini yaşadı.

Palamutta yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Hafta başı 60 ila 70 liradan alıcı bulan palamudun fiyatı iriliğine göre 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı Namık Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri sezona bereketli bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Palamudun bu sezon yüz güldüreceğini anlatan Çay, "Yaklaşık 70-80 kasa palamutla avlarımızı tamamlayarak geri döndük. Şu an havalar ve balık sezonu tam istediğimiz gibi gidiyor, inşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacak. Bu sene özellikle ekim ayı içinde balık çok daha bol olacak gibi. Gidişat bu yönde, tüm balıkçılarımız için bereketli olsun." diye konuştu.