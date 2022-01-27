Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı olan Kastamonu'nun beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile havadan da görüntülendi.