Kastamonu'nun Küre İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
41 dakika önce
Kastamonu'nun Küre ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Salih Turan kazandı.
Kastamonu
'nun Küre
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Salih Turan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Salih Turan 576, MHP
adayı Serkan Sevinç
464, İYİ Parti
adayı Kamil Aydınlı
369 oy aldı.
-Turan'ın özgeçmişi
Salih Turan, 1969 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesinde doğdu.
Eğitiminin ardından 1986 yılında Hollanda
'ya giden Turan 1986 ve 2014 yılları arasında Hollanda'da yaşadı.
18 yıl boyunca Hollanda Delft Belediyesi'nde çalışan Turan, daha sonra kendi işini kurarak ticaret hayatına atıldı.
Hollanda Türk Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunan Turan, 2004 - 2007 yılları arası Hollanda Diyanet Vakfı'nda gönüllü olarak çalıştı. Türkiye
'ye döndükten sonra ticarete devam eden Turan, evli ve üç çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:59 Kaynak: AA
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