Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karacaören köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kaya, hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Kaya'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı. Yakınları tarafından ormanlık alanda Kaya hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Kaya'nın cenazesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvan otlattığı sırada fenalaşan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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