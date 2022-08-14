VALLA KANYONU'NDA MAHSUR KALAN 11 SPORCU KURTARILDI - Son Dakika
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VALLA KANYONU'NDA MAHSUR KALAN 11 SPORCU KURTARILDI

14.08.2022 22:21

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 sporcu, jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 sporcu, jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.

'Türkiye 5'inci Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne katılan 17 kişiden 11'i, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'ndan çıkamadı. Mahsur kalan 11 sporcudan 10'u dün akşam jandarmaya ait helikopterle bulundukları yerden çıkarıldı. Helikopter kapasitesinin dolması ve havanın kararması nedeniyle 2 jandarma personeli ile kanyonda bırakılan 1 sporcu da bu sabah alınarak ilçeye getirildi. Sporcuların helikopterle kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALLA KANYONU'NDA MAHSUR KALAN 11 SPORCU KURTARILDI - Son Dakika

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