Kastamonu'nun sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kastamonu'nun sahil ilçeleri Abana ve Çatalzeytin ile Bozkurt ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının Bozkurt ilçe merkezinde 35, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçtiği öğrenildi.

İlçede 32 köyden 26'sına ulaşım sağlanamıyor. Özel İdare ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle eğitim öğretime ara verilen Abana ilçesinde de çocuklar karın tadını çıkarıyor. İlçe sakinleri de park ve bahçelerle sahilde yürüyüş yapıyor.

Çatalzeytin ilçesinin yüksek rakımlı mahalle ve köylerinde ise kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aştı.

Kaymakamı Mubin Demirkıran, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği köy yollarında denetimlerde bulunarak, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.