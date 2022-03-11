Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı

11.03.2022 19:47

Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışıKASTAMONU Kastamonu'nun sahil kesiminde bulunan ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı

KASTAMONU Kastamonu'nun sahil kesiminde bulunan ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sahil kesiminde bulunan ilçelerde devam ediyor. Kar yağışı İnebolu, Cide, Küre, Bozkurt, Ağlı, Abana, Seydiler ilçelerinde kar kalınlığı yoğun bir şekilde devam ediyor. Etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar ise kar altında kaldı. Kastamonu İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı İnebolu ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 metreye yaklaştı.

Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı
Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı
Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı

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Kastamonu, İnebolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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