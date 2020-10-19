Kastamonu'nun sahil şeridinde sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kastamonu'da sağanak sahil şeridindeki ilçelerde etkili oldu.
Kentin özellikle Karadeniz kıyısındaki Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar gece boyunca devam etti.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, en çok yağış Cide ilçesine düştü.
Son tahminlere göre yağışların sağanak şeklinde aralıklarla süreceği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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