Yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası görüntülendi - Son Dakika
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Yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası görüntülendi

28.08.2022 12:10
Yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası görüntülendi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çırdak köyü Hüyükçalı mevkisinde, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılan havuza ayı yavrusu düştü.

Ayının havuza düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanın havuzdan çıkmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde havuzdan çıkmaya çalışan ayının birkaç kez kayarak tekrar havuzdaki suya düştüğü görülüyor.

Çırdak köyü sakinlerinden Mehmet Sancar, AA muhabirine, bölgede dolaşırken üç ayı gördüklerini söyledi.

Ayı yavrusunun havuza düştüğünü belirten Sancar, "Ayılar giderken belki susayarak belki de başka bir nedenle yavru ayı tellerin altından geçerek havuza girdi. Bir süre sonra çıkmak istedi ama çıkamadı. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuza her seferinde kayarak geri düştü." dedi.

Bunun üzerine Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini dile getiren Sancar, "Ekipler yola çıkmış geliyordu. Ayı o sıra son bir denemeyle havuzdan çıkmayı başardı ve diğerlerine katıldı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın söndürme havuzuna düşen ayının kurtulma çabası görüntülendi - Son Dakika

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