Taşköprü'de fiber internet için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Taşköprü'de fiber internet için çalışma başlatıldı

28.09.2022 13:36
Taşköprü'de fiber internet için çalışma başlatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi fiber internet altyapısı için çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi fiber internet altyapısı için çalışma yürütülüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Türk Telekom yetkilileriyle planlanan proje kapsamında yeni bir altyapı oluşturarak ilçede fiber hızında internet erişimi için çalışmaların başladığını söyledi.

Çalışmanın ilçe açısından önemli olduğunu belirten Çatal, "Türk Telekom yetkilileri, ilçemizin çeşitli noktalarında planlanan proje kapsamında incelemelerde bulundu. Altyapı oluşturulup bu sayede ilçemizin her bir noktasında fiber hızda internet erişimi için çalışmalarımız başladı. En kısa süre içinde ilçe merkezimizin her bir noktası fiber hızında internete kavuşacaktır." dedi.

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Kaynak: AA

Abdullah Çatal, Türk Telekom, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de fiber internet için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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