Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki kız çocuğu M.S., babasına ait tabanca ile oynarken tabancanın ateş alması neticesinde kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Babasının tabancası ile kendini vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.