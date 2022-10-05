Arkadaşlarıyla pense yardımıyla olta iğnesini kediye zarar vermeden çıkarttıklarını belirten Aytaç, "Uzun süre yemek yiyemediğini düşünüyoruz. Pikniğimiz bitene kadar yanımızda durdu, yemeğimize de ortak oldu. Gördüğümüz kadarıyla ağzında herhangi bir sorunu yoktu. Olsaydı veterinere götürecektik." dedi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kedinin ağzına batan olta iğnesini piknik yapan arkadaşlar çıkardı - Son Dakika

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