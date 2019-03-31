Kastamonu'nun Taşköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
2 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Abdullah Çatal kazandı.
Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Abdullah Çatal
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Çatal 4 bin 331, AK Parti
adayı Hüseyin Arslan
4 bin 286, CHP
adayı Ahmet Kesim
818 oy aldı.
-Çatal'ın öz geçmişi
Abdullah Çatal 1977 tarihinde Taşköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul
'da tamamlayan Çatal, 2013 yılında Kastamonu Otobüsçü İşletmeleri Derneği Başkanlığına ve Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Çatal, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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