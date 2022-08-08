Taşköprü'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi
08.08.2022 19:08
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından, 1500 kişiye aşure ikram edildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından, 1500 kişiye aşure ikram edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kaymakam Partal ve Başkan Yardımcısı Yalçın, vatandaşların Aşure Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
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