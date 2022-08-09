Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı

09.08.2022 00:01

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde Ş.A. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine silahla ateş etti. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kadar giden yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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