Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

09.08.2022 11:54
Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında silahlı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine ateş ederek yaraladı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kadar giden yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan olayda ağır yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Celal Kabakaya, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
Kaynak: İHA

Mustafa Sıtkı, Araştırma, Kastamonu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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