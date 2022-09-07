Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

07.09.2022 14:41
Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akseki köyü Başören köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mert Korkmaz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mert Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mert Korkmaz, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mert Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Köyü Başören Mahallesi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi. - KASTAMONU

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Kastamonu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor Kastamonu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Mert Korkmaz, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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