Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

16.09.2022 00:08
Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otobüs muavini, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otobüs muavini, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Hamzabey köyü mevkisinde, 9 Eylül'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otobüsün muavini Mehmet Palta yaralanmış ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Palta, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sadık Güner idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Kayar'ın kullandığı 37 ED 523 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpmış, kazada traktörde bulunan Zeki Kayar hayatını kaybederken, Palta'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı.???????

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, 9 Eylül, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:39 Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı
23:13 Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı
23:13 İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı
22:48 Uçan araba ilk kez gökyüzünde! Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
22:29 Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu
22:01 Katar'ın askeri hava araçları ve personelinin Türkiye'de konuşlanmasına olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:54 Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı
21:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden genç kıza mektup yazdı: Hiçbir çocuğun yargılanmasına gönlüm razı olmaz
21:39 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 00:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement