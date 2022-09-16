Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Hamzabey köyü mevkisinde, 9 Eylül 'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otobüsün muavini Mehmet Palta yaralanmış ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, 9 Eylül, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'daki kazada yaralanan otobüs muavini, 6 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

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