Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

09.08.2022 12:56
Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A. ve Kabakaya birbirlerini silahla yaraladı.

Yaralılar, kendi araçlarıyla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kabakaya, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Sıtkı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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