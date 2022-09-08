Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı

08.09.2022 13:40
Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Çit köyü Köseoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan tabanca ile oynayan 14 yaşındaki H.D., silahın kazara ateş alması neticesinde kendini vurdu. Ağır yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden H.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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