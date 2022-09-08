Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Çit köyü Köseoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan tabanca ile oynayan 14 yaşındaki H.D., silahın kazara ateş alması neticesinde kendini vurdu. Ağır yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden H.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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